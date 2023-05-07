В Госдуме призвали обеспечить госохраной общественных деятелей, которые регулярно бывают в зоне СВО

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова заявила, что сегодня необходимо подумать об обеспечении госохраной ключевых общественных и политических деятелей, журналистов, военных корреспондентов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Ключевые общественные и политические деятели, журналисты, военкоры, которые регулярно находятся на передовой, помогают большому количеству людей и имеют влияние на общественное мнение. В этой связи необходимо подумать о том, чтобы в ближайшее время обеспечить их государственной охраной, — сказала она.

В кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга вечером 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Изначально уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позже СКР переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Владлена Татарского президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно.

Вчера неизвестные в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но получил ранения. Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин