На заседании Совбеза России могут обсудить атаку беспилотников на Кремль

На совещании с постоянными членами Совета безопасности России, которое запланировано на 5 мая, президент страны Владимир Путин может обсудить ситуацию с атакой беспилотников на Московский Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, обсуждение атаки, которая произошла в этом месяце, «можно с большой долей уверенности предположить». Будет ли публично высказываться по этой теме президент России Владимир Путин, Дмитрий Песков не знает, пишет ТАСС.

Попытка нанести удар по Кремлю предпринята в ночь со 2 на 3 мая — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

Позже Дмитрий Песков заявил, что «решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать».



Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. На сегодняшний день полеты беспилотников запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

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Татьяна Демина