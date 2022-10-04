Совфед одобрил законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Совет Федерации одобрил федеральные конституционные законы о принятии Донецкой и Луганских народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Сенаторы поддержали их единогласно.

— Наши новые соотечественники становятся российскими гражданами навсегда и могут быть уверены в том, что Россия защитит, поддержит, поддержит их при любых условиях. Это святой долг нашей страны, — отмечала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко (цитата по «Коммерсанту»).

Сегодня Совфед единогласно ратифицировал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Процедура принятия в состав новых территорий должна завершиться внесением поправок в Конституцию России.

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Татьяна Леухина