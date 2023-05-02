Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение — работодателям выделят субсидию за их трудоустройство

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России участники специальной военной операции получили возможность пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям. Работодатели, трудоустроившие их, смогут получить субсидии.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Первый платеж начисляется через месяц после трудоустройства, второй — через три, третий — через полгода.

Для получения субсидии работодателю потребуется обратиться в центр занятости для подбора специалистов на имеющиеся вакансии. Затем он должен направить заявление в Социальный фонд — он отвечает за распределение и выплату денег.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новая мера поддержки также распространяется на членов семей участников спецоперации, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий, уточнили в правительстве России.

Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина