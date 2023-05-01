WP: Индия, Бразилия, Пакистан и Египет препятствуют политике США в украинском конфликте

Ряд стран, среди которых Индия, Бразилия, Пакистан и Египет, препятствуют политике США, касательно украинского кризиса, об этом пишет Washington Post, ссылаясь на ранее просочившиеся в Сеть документы американской разведки.

— Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден, пытаясь заручиться глобальной поддержкой своих усилий, — указывается в статье.

Издание отмечает, что Белый дом и Министерство обороны США отказались от комментариев.

Согласно одному из просочившихся документов Пентагона, в марте государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Хар заявила, что ее страна «больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и Соединенными Штатами», подчеркнув «настоящее стратегическое партнерство» с Китаем.

Фото: pxhere.com

В другом документе, датированном 17 февраля, раскрываются подробности перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН. Правительство Пакистана ожидало возобновления давления Запада с целью поддержать резолюцию. США, как отмечает газета, не добились такого решения от Пакистана, который воздержался на голосовании.

Такой же политики придерживался и Нью-Дели: 22 февраля советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Довал провел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

В документах указывается, что Нью-Дели «работал» над тем, чтобы проблема СВО «не всплыла во время встречи G20 под председательством Индии».

Фото: g20.org

Американское издание также сообщает, что в документах содержалась информация о том, что Южная Африка, которая недавно провела совместные военные учения с Россией, может отклонить просьбу Международного уголовного суда об аресте президента РФ Владимира Путина, если он посетит ее во время саммита в этом году.

Также в слитых материалах указывается и предварительная оценка предложений президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы создать «блок мира во всем мире» для примирения интересов США и Китая и прекращения боевых действий на Украине. В документе утверждается, что официальные лица МИД России поддержали план Лулы.

В начале апреля в интернете появилась новая партия американских секретных документов по украинской тематике. Также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем. Министерство юстиции США начало расследование по вопросу о возможной утечке в интернет секретных данных Пентагона, в которых также освещаются темы западной военной помощи Киеву, спецоперации и другие вопросы. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что ФБР задержало военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру по делу об утечках секретных данных Пентагона.



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Илина Хакимова