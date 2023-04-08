Минюст США начал расследование в связи с утечкой в интернет секретных данных Пентагона

Министерство юстиции США начало расследование по вопросу о возможной утечке в интернет секретных данных Пентагона, в которых освещаются темы западной военной помощи Киеву, спецоперации и другие вопросы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

— Мы поддерживаем контакт с Министерством обороны США по этому вопросу и начали разбирательство. Мы отказываемся от дальнейших комментариев, — цитируют заявление минюста США агентство Associated Press и телеканал CBS.

По информации газеты The Washington Post, в некоторых материалах, попавших в интернет, также присутствуют оценки, касающиеся Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Китая и других стран.

Фото: wikipedia.org/Matt H. Wade

Кроме того, отмечается, что ряд материалов содержит информацию о расстановке украинских средств противовоздушной обороны, расходе артиллерийских снарядов ВСУ и оценки ситуации вокруг Артемовска.

Накануне британский эксперт по кибербезопасности полковник Филип Ингрем прокомментировал ситуацию с утечкой в интернет секретных данных США. Он выразил мнение, что это может быть частью целенаправленной кампании по дезинформации.

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Антон Гаврилов