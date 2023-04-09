NYT: крупная утечка секретных документов Минобороны США осложнила их отношения с союзниками

Секретные документы США, которые утекли в Сеть, серьезно осложнили отношения Вашингтона с союзниками, что может серьезно навредить дипломатическим связям между странами, пишет газета The New York Times.



— Утечка уже осложнила отношения между союзниками и посеяла сомнения в способности США хранить секреты, — отмечается в публикации.

Один из сотрудников западных спецслужб высокого ранга заявил, что обнародование материалов вызвало болезненную реакцию и может привести к сокращению обмена развединформацией.

— Материалы показывают, что США шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками, — сообщает издание.



Отметим, что в американских властях признали, что поиск источника утечек осложняется тем, что большой круг как гражданских, так и военных лиц имеет доступ к подобным документам.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что распространявшиеся документы вызвали панику в руководстве Пентагона. По их данным, в пятницу военное ведомство «ограничило процесс передачи разведывательной информации в ответ» на утечку документов.

Еще в четверг NYT со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.

Множество материалов, раскрывающих сведения о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram.

В пятницу в интернете появилась новая партия американских секретных документов по украинской тематике. Также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

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Илина Хакимова