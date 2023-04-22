В Татарстане после трех недель роста снизилась средняя цена свежих огурцов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане вновь зафиксировали снижение средней цены на свежие огурцы. Она упала на 1,27%, до 177,4 рубля за килограмм, после трех недель роста, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Напомним, впервые с начала 2023 года снижение средней цены свежих огурцов в Татарстане зафиксировали на неделе с 13 по 20 февраля — они подешевели на 5,75%. Еще спустя семь дней, к 27 февраля, ценник упал на 4,68%

К 6 марта огурцы подешевели еще на 16,74% — средняя цена опустилась ниже 200 рублей за килограмм. Спустя неделю она упала еще на 10,6%. В итоге средняя цена на 13 марта составляла 172,3 рубля за килограмм, что ниже уровня начала года. Еще спустя семь дней ценник снизился на 8,84%, до 156,96 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вновь расти средняя цены свежих огурцов в Татарстане начала в конце прошлого месяца. С 20 по 27 марта она увеличилась на 3,52%, до 162,35 руб./кг, еще спустя неделю — на 4,97%, до 170,4 рубля. С 3 по 10 апреля средний ценник на огурцы вырос на 5,58%, до 179,82 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

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Татьяна Демина