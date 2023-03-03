В Татарстане две недели подряд снижается средняя цена огурцов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане две недели подряд снижается средняя цена свежих огурцов, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. За последние семь дней она упала на 4,68%.

На 27 февраля средняя цена одного килограмма составила 231,77 рубля. Это на 11,34 рубля меньше, чем неделей ранее.

Напомним, за предыдущие семь дней средняя цена свежих огурцов в Татарстане упала на 5,75%. Это была первая с января неделя, когда она снизилась.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Средняя цена свежих огурцов росла с начала года. С 26 декабря 2022-го к 9 января она увеличилась на 24,5%, еще спустя неделю, к 16 января, — на 3,54%.

К 23 января, согласно данным Татарстанстата, средний ценник превысил 200 рублей за килограмм, увеличившись за семь дней на 6,61%. Спустя неделю он вырос еще на 5,89% — на 30 января средняя цена составляла 214,45 руб./кг.

На 14,38% свежие огурцы в Татарстане подорожали с 30 января по 6 февраля — средняя цена оценивалась в 245,25 рубля за килограмм. Спустя неделю ценник стал больше еще на 5,21% — 257,97 руб./кг.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина