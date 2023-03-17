Средняя цена свежих огурцов в Татарстане опустилась ниже уровня начала года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане четыре недели подряд фиксируют снижение средней цены на свежие огурцы. Она опустилась ниже уровня начала 2023 года, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

За неделю с 6 по 13 марта средняя цена свежих огурцы упала на 10,6%, до 172,3 рубля за один килограмм. Для сравнения, на 9 января она составляла 182,72 руб./кг, а в конце прошлого года — 147,5 руб./кг.

Напомним, впервые с начала 2023 года снижение средней цены свежих огурцов в Татарстане зарегистрировали за неделю с 13 по 20 февраля — они подешевели на 5,75%. Еще спустя семь дней, к 27 февраля, ценник упал на 4,68%. К 6 марта огурцы подешевели еще на 16,74% — средняя цена опустилась ниже 200 рублей за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Свежие огурцы в Татарстане дорожали с начала 2023 года. На 9 января средняя цена составляла 183,72 рубля за килограмм, а спустя неделю, к 16 января, она выросла на 3,54%.



Спустя еще семь дней, к 23 января, средний ценник превысил 200 рублей за килограмм — он вырос на 6,61%. Спустя неделю он увеличился еще на 5,89% — на 30 января средняя цена составляла 214,45 руб./кг. К 6 февраля она выросла на 14,38%, до 245,25 руб./кг, а к 13 февраля еще на 5,21%, до 257,97 руб./кг, следует из подсчетов Татарстанстата.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина