Средняя цена свежих огурцов в Татарстане выросла после пяти недель снижения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане вновь зафиксировали рост средних цен на свежие огурцы. До этого они снижались пять недель подряд.

С 20 по 27 марта средняя цена килограмма огурцов выросла на 3,52%, или на 5,4 рубля. Она составила 162,35 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Впервые с начала 2023 года снижение средней цены свежих огурцов в Татарстане зафиксировали за неделю с 13 по 20 февраля — они подешевели на 5,75%. Еще спустя семь дней, к 27 февраля, ценник упал на 4,68%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К 6 марта огурцы подешевели еще на 16,74% — средняя цена опустилась ниже 200 рублей за килограмм. Спустя неделю она упала еще на 10,6%. В итоге средняя на 13 марта составляла 172,3 рубля за килограмм, что ниже уровня начала года. Еще спустя семь дней, к 20 марта, ценник снизился на 8,84%, до 156,96 руб./кг.



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Татьяна Демина