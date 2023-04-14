В Татарстане в начале апреля подорожали помидоры, огурцы и бананы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 3 по 10 апреля подорожали консервы для детского питания, свежие огурцы и помидоры, бананы. Зафиксирован рост средних цен и на некоторые другие продукты питания.

Заметнее всего за неделю подорожали свежие огурцы. Средний ценник увеличился на 5,58%, до 179,82 рубля за килограмм. Он растет уже третью неделю подряд.

Динамика роста средних цен на другие продукты питания в Татарстане в начале апреля сложилась следующим образом:

мясные консервы для детского питания — на 2,15%, до 986,88 руб./кг;

питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 1,52%, до 85,43 рубля за литр;

бананы — на 1,31%, до 121,66 руб./кг;

сметана — на 1,1%, до 207,08 руб./кг;

шлифованный рис — на 1,08%, до 91,13 руб./кг;

творог — на 1,06%, до 351,77 руб./кг;

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике подорожали овощные консервы для детского питания, сахар-песок, пшено. Минимально выросли средние цены на соль, гречку, баранину (кроме бескостного мяса), полукопченую колбасу, мороженую неразделанную рыбу, маргарин, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной, ржано-пшеничный хлеб, подсчитали в Татарстанстате.

С 3 по 10 апреля в регионе также выросли средние цены на часть овощей из «борщевого набора». Столовая свекла подорожала на 2,62%, лук — на 0,57%. Средние цены достигли 33,93 рубля и 50,52 рубля за килограмм.



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Татьяна Демина