В Татарстане впервые с начала года подешевели огурцы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане впервые с начала 2023 года зафиксировали снижение средней цены на свежие огурцы. С 13 по 20 февраля они подешевели на 5,75%, до 243,1 рубля за килограмм.

Согласно данным Татарстанстата, средняя цена свежих огурцов росла с начала года. С 26 декабря 2022-го к 9 января она выросла на 24,5%, еще спустя неделю, к 16 января, — на 3,54%.

К 23 января средний ценник превысил 200 рублей за килограмм, увеличившись за семь дней на 6,61%. Спустя неделю он вырос еще на 5,89% — на 30 января средняя цена составляла 214,45 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На 14,38% свежие огурцы в Татарстане подорожали с 30 января по 6 февраля — средняя цена оценивалась в 245,25 рубля за килограмм. Спустя неделю ценник стал больше еще на 5,21% — 257,97 руб./кг.

«Реальное время» подсчитало, что к 13 февраля с начала года средняя цена килограмма свежих огурцов выросла в 1,4 раза. После новогодних каникул покупка обходилась примерно в 183,72 рубля.

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Татьяна Демина