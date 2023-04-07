Официальная статистика: в Татарстане подорожали огурцы, помидоры и полукопченая колбаса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце марта — начале апреля в Татарстане подорожали бананы, свежие помидоры и огурцы, куриные яйца и некоторые другие продукты питания. Без изменений за неделю осталась средняя цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов — 78,29 рубля за килограмм.

Заметнее всего с 27 марта по 3 апреля в Татарстане подорожали свежие огурцы — на 4,97%, до 170,4 рубля. Средняя цена растет вторую неделю подряд после пяти недель снижения.

Динамика роста цены на другие продукты питания за неделю сложилась следующим образом:

полукопченая колбаса — на 2,08%, до 505,02 руб./кг;

свежие помидоры — на 1,4%, до 203,71 руб./кг;

бананы — на 1,23%, до 120,1 руб./кг;

куриные яйца — на1%, до 77,47 рубля за упаковку из 10 штук.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике подорожали говядина (кроме бескостного мяса), мороженая неразделанная рыба, маргарин и вермишель. Минимально выросли средние цены на соль, сосиски и сардельки, баранину (кроме бескостного мяса), сливочное и подсолнечное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, яблоки, сметану и творог

Также в Татарстане с 27 марта по 3 апреля подорожали картофель (+0,8%) и морковь (+0,26%), входящие в «борщевой набор». Подешевели за это время репчатый лук, свежая белокочанная капуста и столовая свекла.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина