Завершено расследование по факту заражения сальмонеллезом в кафе в Набережных Челнах
Расследование дела об отравлении клиентов кафе «Рокнроллы» в Набережных Челнах завершено. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
Установлено, что источниками загрязнения продукции стали работники заведения. Сальмонеллу выявили у 7 сотрудников из 19, в том числе у двух поваров и одного официанта. Они отстранены от работы.
Лабораторные результаты исследований проб сырья, пищевой продукции и смывов соответствуют нормативным требованиям. У заразившихся сотрудников нет признаков заболевания.
На прошлой неделе в Набережных Челнах отравились девять клиентов кафе «Рокнроллы». Госпитализировали шестерых человек, еще трое находились на амбулаторном лечении. У четверых заболевших выделена сальмонелла энтеритидис.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Деятельность кафе, по решению суда, была приостановлена.
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