Следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления клиентов челнинского кафе

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственными органами Следственного комитета России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Речь идет об инциденте, произошедшем в челнинском кафе «Рокнроллы».

— 18 и 19 марта 2023 года в медицинские учреждения города Набережные Челны госпитализированы девять человек, у которых в последующем было диагностировано заболевание сальмонелезом. По предварительным данным, все они посетили одно из местных заведений общепита, — рассказали в СК.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, госпитализированы шесть человек, на амбулаторном лечении находятся трое. У четверых заболевших выделена сальмонелла энтеритидис. Все заболевшие употребляли продукцию кафе «Рокнроллы».

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Айрат Назипов