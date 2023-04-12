Новый главный тренер «Рубина»: «Вы сами понимаете, где должна быть команда»

Новый главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов впервые встретился с казанской командой. Футболистам он заявил, что ему приятно возглавить клуб с таким именем. Он отметил, что сейчас «Рубин» переживает тяжелые времена.

— Вы сами понимаете, где должна быть команда. В какой лиге должна играть. Вы достойны этого. Вы достойны играть в Премьер-лиге. Это очень важно, потому что там играют лучшие, — обратился он к игрокам.

Он обратил внимание, что сейчас идет завершающая часть чемпионата, а потому футболистам необходимо «умереть на поле», чтобы добыть нужный результат.

Фото: realnoevremya.ru

— Мы должны объединиться и дать все от себя возможное. Мы должны выйти и быть единым целым. Мы должны понимать, что есть у нас класс, он есть у каждого, — добавил тренер.

Рахимов заметил, что если футболисты не будут отдаваться игре, то нужного результата команда не добьется.

Напомним, сегодня Рашид Рахимов возглавил казанский «Рубин». Специалист сменил на посту Юрия Уткульбаева, который покинул клуб.



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Айрат Назипов