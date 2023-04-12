Юрий Уткульбаев покинул «Рубин»

Фото: ФК ﻿«Рубин»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Юрий Уткульбаев находился у руля команды с 15 ноября 2022 года. В восьми матчах Первой лиги «Рубин» под его руководством одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью.

— Юрий Анварович, спасибо за совместную работу и вклад в развитие клуба! Желаем вам успехов в дальнейшей карьере, — отметили в клубе.

Фото: vk.com/ufafc (на фото — Рашид Рахимов)

На прошлой неделе появилась информация, что руководство «Рубина» рассматривает вариант смены главного тренера из-за недовольства результатами команды под руководством Юрия Уткульбаева. Отмечалось, что матч против «Волгаря» может стать определяющим для специалиста.

Накануне «Реальное время» писало, что руководство казанского «Рубина» определилось с основными претендентами на пост главного тренера команды. Руководители выбирали между Игорем Шалимовым, Рашидом Рахимовым и Андреем Талалаевым.



По информации «РБ Спорт» выбор пал на Рашида Рахимова. Клуб должен объявить о его назначении сегодня.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов