ФСБ раскрыла имя соучастника убийства Владлена Татарского

Теракт, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции. Об этом пишет RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Установлено, что убийство М. Фомина вместе с Д. Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Денисов Юрий 1987 г. р., который посредством сервиса экспресс-доставки через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора, — сообщили в ЦОС.

Как выяснили в ФСБ, Денисов, выполняя задание спецслужб Украины, в феврале 2023 года приехал в Россию из Киева через территорию Латвии. В его обязанности входил сбор сведений об образе жизни и местах посещения военкора.

После совершения теракта 3 апреля Денисов покинул Россию. Он отправился в Турцию транзитом через Армению. Его планируют объявить в международный розыск.

Фото: realnoevremya.ru

В кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга вечером 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Изначально уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позже СКР переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Владлена Татарского президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно.

Главное следственное управление ведомства предъявило Треповой обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). По данным СМИ, она сотрудничает со следствием.



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Айрат Назипов