Песков: «С минскими соглашениями — это была игра с нами в наперстки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки. Об этом он заявил в программе «Москва.Кремль.Путин».

— Да, с минскими соглашениями — это была игра с нами в наперстки, нас обманывали, — отметил Песков.

По его словам, все это лишь усугубило ситуацию, а также «сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию».

Экс-президент Франции Франсуа Олланд признался в обмане России. Он подтвердил, что Минские соглашения позволили Украине выиграть время. В сентябре 2014 года был подписан протокол о прекращении огня на территории ДНР и ЛНР, а уже в феврале в 2015 года были созданы Минские соглашения. Франция, Германия, Россия и Украина договорились мирно урегулировать ситуацию на Украине. Они перестали действовать в феврале 2022 года, после того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики.

Напомним, в декабре Владимир Путин выразил разочарование высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Она заявила, что главная их цель была дать время Украине.

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Илина Хакимова