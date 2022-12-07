Ангела Меркель: «Минские соглашения были попыткой дать время Украине»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала цель Минских соглашений. Ее слова приводит немецкое издание Zeit.

— Всем нам было ясно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время. Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине, — заявила Меркель.

По словам Меркель, Украина использовала время прекращения огня, чтобы стать сильнее. Она отметила, что современная Украина совсем не похожа на ту, что была в 2014 году.

В сентябре 2014 года был подписан протокол о прекращении огня на территории ДНР и ЛНР, а уже в феврале в 2015 года были созданы Минские соглашения. Франция, Германия, Россия и Украина договорились мирно урегулировать ситуацию на Украине.

Фото: kremlin.ru

Минские соглашения перестали действовать в феврале 2022 года, после того как Россия начала спецоперацию.

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Айрат Назипов