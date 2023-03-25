Бывший президент Франции признался в обмане России с помощью Минских соглашений

Экс-президент Франции Франсуа Олланд признался в обмане России. Он подтвердил, что Минские соглашения позволили Украине выиграть время.

— Время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь, — цитирует его интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung «РИА Новости».

Олланд также отметил, что нужно было остановить газопровод «Северный поток — 2» еще на стадии строительства, а западные компании должны были уйти из России гораздо раньше.

Фото: kremlin.ru

В сентябре 2014 года был подписан протокол о прекращении огня на территории ДНР и ЛНР, а уже в феврале в 2015 года были созданы Минские соглашения. Франция, Германия, Россия и Украина договорились мирно урегулировать ситуацию на Украине. Они перестали действовать в феврале 2022 года, после того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики.

Напомним, в декабре Владимир Путин выразил разочарование высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Она заявила, что главная их цель была дать время Украине.

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Айрат Назипов