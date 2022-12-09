Владимир Путин выразил разочарованность высказыванием Меркель о Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин выразил разочарование высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, сообщает RT.

По его мнению, слова Меркель были неожиданными. Путин заявил — он всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет себя в отношениях с Россией искренне:

— Да, оно на стороне Украины находилось, поддерживало Украину, но мне все-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, которые были достигнуты в том числе в рамках Минского процесса.

Глава государства считает, что высказывание экс-канцлера Германии свидетельствует о правоте России в вопросе начала спецоперации, поскольку Минские соглашения никто не собирался исполнять.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о цели Минских соглашений в среду, 7 декабря.



— Всем нам было ясно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время. Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине, — заявила Меркель.

По словам экс-канцлера, Украина использовала время прекращения огня, чтобы стать сильнее. Она отметила, что современная Украина совсем не похожа на ту, что была в 2014 году.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич считает, что после признания бывшего канцлера Германии вести переговоры об урегулировании конфликта бессмысленно.

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Маргарита Головатенко