В Эстонии заявили о планах приобрести истребители F-16, чтобы передать их Украине

В Эстонии заявили о планах приобретения истребителей F-16 с целью передачи их Украине, такую возможность не исключил глава МИД республики Урмас Рейнсалу, передает ТАСС.



— Я думаю, это очень разумно, — сказал он.

При этом Рейнсалу признал, что в настоящее время его страна не имеет таких самолетов.

6 марта стало известно, что американские власти не собираются поставлять истребители F-16 Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос, напомнила слова президента США Джо Байдена, который ранее отметил, что вопрос передачи истребителей Киеву пока не обсуждается.

Напомним, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вооружение, которое Киев уже получил от стран Запада, никак не поможет Украине захватить Крым. По его словам, возможные поставки самолетов F-16 киевскому режиму не изменят ситуацию.



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Илина Хакимова