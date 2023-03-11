Bloomberg: Пентагон запросит $170 миллиардов на увеличение запасов вооружений в 2024 году

Минобороны США в запросит более $300 миллиардов на закупку и финансирование разработки новых вооружений на 2024 финансовый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что от общей суммы $170 миллиардов, запрошенных на увеличение запасов вооружений, часть средств Пентагон потратит на производство техники и боеприпасов взамен переданных Киеву — эту же часть средств оборонное ведомство США планирует использовать с целью расширения запасов ракет на случай возникновения конфликта с КНР.

Фото: pixnio.com

Как пишет издание, $76,8 миллиарда Пентагон планирует направить на вооружения для флота и корпуса морской пехоты. Еще $32,8 миллиарда оборонному ведомству требуется на строительство новых кораблей. На вооружение военно-воздушных и космических сил — $61 миллиард. $24,4 миллиарда Пентагон оставит на сухопутные силы.

Также, по информации источника, США закупит 28 систем залпового огня HIMARS, 5 016 ракет к ним, а также 541 противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Еще Пентагон просит примерно $145 миллиардов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

6 марта стало известно, что американские власти не собираются поставлять истребители F-16 Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос, напомнила слова президента США Джо Байдена, который ранее отметил, что вопрос передачи истребителей Киеву пока не обсуждается.



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Антон Гаврилов