Картаполов: Украина не обладает возможностями для военной операции по захвату Крыма

На данный момент Украина не располагает возможностями для проведения военной операции по захвату Крыма, однако Киев не будет отказываться от этих планов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей — их у них на сегодняшней день нет никаких. Но это не значит, что они перестанут хотеть, не значит, что они откажутся от попыток силовым путем это делать, — цитирует ТАСС слова Картаполова.

Он призвал внимательно следить за этой ситуацией «и жестко отвечать на любые провокации». По мнению Картаполова, Украина продолжит создавать вооруженные провокации в отношении полуострова.

— Эти провокации они будут пытаться проводить, они будут продолжать засылать беспилотники, диверсионно-разведывательные группы, — отметил депутат.

Фото: ru.wikipedia.org

Также он подчеркнул, что если на вооружение Киева поступят ракеты большего радиуса действий, вооруженные силы Украины (ВСУ) «обязательно попробуют их применить».

Вместе с тем Картаполов добавил, что то вооружение, которое Киев уже получил от стран Запада, никак не поможет Украине захватить полуостров.

— Все, что им пообещали на сегодняшний день, — это никоим образом и никак не изменит ситуацию на поле боя, включая истребители F-1, — заключил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к захвату Крыма. По словам украинского лидера, ВСУ формируют бригады наступления разной категории, готовятся технически к реализации своего плана.

Президент США Джо Байден, комментируя заявление своего украинского коллеги, отметил, что Украина не сможет сразу вернуть Крым. Шансы Киева в плане реализации своих планов американский лидер обозначил фразой «не все сразу».



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Антон Гаврилов