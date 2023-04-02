Дебиторку стройфирмы Анатолия Ливады выставили на торги за миллиард рублей

Дебиторка «ФОНа» на 1 млрд может уйти за 42 тысячи

Конкурсный управляющий ООО «ФОН» выставил на продажу дебиторскую задолженность фирмы по начальной цене в 1,053 млрд рублей. Основная часть суммы — свыше миллиарда — это права требований к материнской компании строительной бизнес-империи Анатолия Ливады — ЗАО «ФОН». Остальное — долги еще двух фирм — «ЭлитДомсСервис» и «Инертдобыча», а также двух физлиц, среди которых и сам застройщик.

— Лот №1 — права требования дебиторской задолженности к ЗАО «Фон» (ИНН 1616013087) — 1 048 496 262,39 руб., ООО «ЭлитДомСервис» (ИНН 1659070393) — 3 380 967,67 руб., Епитифоров Александр Степанович — 300 000 руб; ООО «Инертдобыча» (ИНН 1657062968) — 255 000 руб.; Ливада Анатолий Николаевич (ИНН 165800305570) — 500 000 руб., — говорится в объявлении о торгах.

Реализация имущества пройдет посредством публичного предложения. Торги начинаются в полночь 2 мая этого года на площадке «Альфалот». Начальная цена продажи имущества — 1 052 932 230,06 рубля. Цена будет снижаться на 10% (последний период — на 9,996%) каждые 3 рабочих дня. Минимальная цена продажи имущества составит 0,004% от начальной стоимости лота, это всего порядка 42 117 рублей.

Размер задатка для участия в торгах — 10% от цены предложения, действительной для периода, в который поступила заявка. В случае представления заявок несколькими участниками торгов, победителем признается участник, предложивший максимальную цену.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Значимого имущества у должника нет

Ранее долю в 100% в уставном капитале юрлица некогда многомиллиардной строительной империи Ливады оценили всего в 15 тысяч рублей. Кроме того, конкурсный управляющий обанкротившегося «Спурта» пытается продать коттедж застройщика в Нижнем Услоне, который был в залоге у банка.

Доля Ливады в уставном капитале «ФОНа» была под арестом по уголовному делу компании. Самого заслуженного строителя республики признали банкротом еще в 2018 году. Как рассказывал «Реальному времени» его конкурсный управляющий, какого-либо значимого имущества у должника не было.



Строительная компания «ФОН» работала в Татарстане с 1995 года, на ее счету торговые комплексы «XL» и «Савиново» по проспекту Ямашева, комплекс «Западные ворота» в Альметьевске, ресторан «Парус» на Кремлевской дамбе и десятки жилых домов. С 2004 года ее силами в Казани и Набережных Челнах было возведено 18 МКД, завод керамического кирпича в Услоне, развлекательный комплекс «Крепость» на казанской улице Чистопольской. Еще одна компания группы — «Фон-Ривьера» сдала девять многоквартирных домов в Верхнем Услоне и Казани, включая ЖК «Солнечный город».

Дело «ФОНа»

В 2020 году в Ново-Савиновский райсуд Казани поступило уголовное дело 1 300 обманутых дольщиков строительной империи — оно касалось трех проблемных ЖК «Симфония», «Царицынский бугор» и «МЧС». По версии МВД и прокуратуры Татарстана, с 2010 года Ливада и его бизнес-партнер Диана Ахметзянова «в сговоре с неустановленными лицами» вывели 2,6 млрд рублей со стройки трех жилкомплексов Казани.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Анатолий Ливада утверждал, что все деньги направлял только на строительство, вел его на законных основаниях и ничего не похищал, в сговор с Ахметзяновой не вступал. Последняя признавала, что договоры с людьми заключались и без разрешения на строительство, но также уверяла, что хищений не было.

До суда дело «ФОНа» вели более четырех лет. Еще в ноябре 2015 года в следственной части ГСУ МВД Татарстана возбудили дело о предполагаемом мошенничестве в отношении неустановленных лиц. В апреле 2016-го статус подозреваемой получила Ахметзянова, спустя год задержали и отправили в СИЗО самого Ливаду.



В феврале 2021 года в Ново-Савиновском суде Казани огласили сенсационный результат процесса по делу «ФОНа» — аферы на 2,6 млрд рублей признали недоказанными. Недоказанными суд счел и иные хищения, будь то кража или растрата по жилым комплексам «Симфония», «Царицынский бугор» и «МЧС».



Фото: Ирина Плотникова/ realnoevremya.ru

Действия подсудимых квалифицировали по более мягкой статье — 165 УК РФ, то есть причинение потерпевшим дольщикам имущественного вреда без цели хищения их средств, но путем введения их в заблуждение и злоупотребления их доверием относительно законности строек. Анатолий Ливада получил 4 года и 10 месяцев колонии общего режима — чуть меньше максимальной планки в 5 лет по статье. Однако уже в июле 2021 года его освободили из-под стражи. Ахметзянову суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.

Под арест по уголовному делу «ФОНа» изначально попало имущество на сумму свыше полумиллиарда рублей. Позже часть земель и иных объектов недвижимости выбыла из перечня арестованного, остались активы лишь на 190,4 млн рублей. Среди них была и доля Ливады в уставном капитале компании. Также были арестованы два земельных участка в Казани и Верхнеуслонском районе, жилой дом в 548 кв. м, несколько нежилых помещений, трактор «Беларус», две моторные лодки, «Казанка» и GRIZZLY, и транспортер.



Василя Ширшова