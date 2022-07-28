Маркировка пива в России начнется с 1 апреля 2023 года

Фото: Максим Платонов

В России с 1 апреля 2023 года начнут маркировать пивную продукцию, об этом договорились Минпромторг, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива (АПП; объединяет компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика»), сообщает РБК.



Сперва маркировку запустят для продукции в кегах, с 1 октября — в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Решение устраивает пивоваренную отрасль, а озвученные сроки реальны, — заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. Протокол подписали на складе в Томилино, где ЦРПТ продемонстрировал запас оборудования, комплектующих и расходных материалов для маркировки на сумму 1,8 млн долларов. Запас рассчитан не менее чем на полгода, он предназначен для полного обеспечения отраслей.

Российские пивоваренные компании в первом полугодии текущего года произвели 352,6 млн декалитров пива — производство выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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Маргарита Головатенко