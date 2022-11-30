Обязательную маркировку пива введут в России с 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с 2023 года введут обязательную маркировку пива, упакованного в стекло или полимер, а также в кеги, сообщает RT со ссылкой на текст постановления правительства.



Согласно документу, производители или импортеры пива и слабоалкогольных напитков должны наносить средства идентификации:

— для пива, упакованного в стеклянную или полимерную упаковку — с 1 октября 2023 года;

— для кегов, в том числе с безалкогольным пивом — с 1 апреля 2023 года;

— обязательная маркировка пива в иных видах тары — с 15 января 2023 года.

Также правительство постановило маркировать жидкости для вейпов с 15 декабря 2022 года.

Планируется, что маркировать пивную продукцию в России начнут с 1 апреля 2023 года. Сперва маркировку запустят для продукции в кегах, с 1 октября — в стеклянной и ПЭТ таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Напомним, в России в августе продлили эксперимент по маркировке пива до 28 февраля 2023 года. Эксперимент начался 1 апреля 2021 года и должен был продлиться до 31 августа текущего года. Однако аналитический центр при правительстве поддержал его продление на второй квартал 2023-го. Рассчитывается, что это позволит компаниям комфортно перейти к новым требованиям.

В сентябре Российский союз промышленников и предпринимателей высказался против принятия проекта постановления правительства о маркировке пива и пивных напитков.



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Маргарита Головатенко