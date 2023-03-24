Власти Грузии рассказали о заговоре против страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о заговоре с целью «украинизировать» страну. Его слова приводит Interpress News.

— Реальная опасность, стоящая сегодня перед нашей страной, — это имеющийся план, заговор против нашей страны, это так называемый план украинизации, — сказал он.

Гарибашвили считает, что власти Украины хотели использовать бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Он должен был возглавить страну и начать конфликт против России.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он позволял создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах.

В итоге законопроект об иноагентах был отозван. Парламент Грузии прекратил рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния», вызвавших массовые протесты.

Политологи, выступившие в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», считают, что в Грузии была попытка государственного переворота. По их словам, за этим стоят власти США.

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Айрат Назипов