Президент Грузии поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон об иноагентах

США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг закона об иноагентах. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

— Я не буду называть конкретных лиц или компании, которые могут быть подвергнуты американским или другим санкциям. Но у нас есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека, — приводит его высказывания ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств.

По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. По данным СМИ, в Тбилиси спецназ пытается разогнать участников акции протеста. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах.



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Айрат Назипов