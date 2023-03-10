Политологи считают, что в Грузии происходит государственный переворот, инициированный США

Политологи, выступившие в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», считают, что в Грузии происходит государственный переворот. По их словам, его инициировали власти США. Причина — грузинское руководство не желает открывать второй фронт против России на Кавказе, сообщает РИА ФАН.



— Оппозиция в Грузии есть, НКО в Грузии понатыканы на каждом углу, инструменты все есть. Какие проблемы взорвать Грузию? Кстати говоря, а какие проблемы взорвать Армению или Казахстан? — задается вопросом российский ученый-востоковед и экономист, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Он отмечает, что проблемы у американцев и европейцев в Закавказье есть только с Азербайджаном, поскольку «такого рода инструменты внешнего воздействия подчищает достаточно серьезно».

Директор «Института Евразии» Гулбаат Рцхиладзе (Тбилиси) считает, что в манифестациях виноваты грузинские власти — внесение законопроекта об иноагентах было предпринято именно для того, чтобы инициировать в Грузии антироссийские выступления. Сам же законопроект об иноагентах, по словам политолога, не содержал ничего нового, что каким-то образом меняло условия деятельности зарубежных НКО в Грузии.

Фото: кадр видео/АТН

Публицист, журналист, политолог, главный редактор и гендиректор ИА «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили согласен с коллегой. По его мнению, в законопроекте не содержится никаких репрессивных мер против иностранных НКО или частных лиц. Внесение законопроекта было использовано США, чтобы сменить власть в Грузии, которая не хочет открыть второй фронт против России на Кавказе.

По словам политолога, США предпринимали уже такую попытку полтора года назад, когда проводили операцию по возвращению Саакашвили, но тогда госпереворот не удался, а сам Саакашвили оказался в руках закона. Публицист не исключает, что сейчас оппозиция может добиться смещения законной власти в Грузии:

— Практически уже началась передача власти. Если, конечно, буквально сегодня же не будут приняты другие меры, преступники не понесут наказание, — с сожалением отметил Хидирбегишвили.

На днях парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах.

В итоге законопроект об иноагентах был отозван из парламента. Сегодня парламент Грузии прекратил рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния», вызвавших массовые протесты.

Несмотря на это, грузинская оппозиция намерена продолжить протесты. Вчера у здания парламента Грузии активисты, студенты и группа военных ветеранов грузинской армии выступали с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов.



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Маргарита Головатенко