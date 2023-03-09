Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Законопроект об иноагентах, ставший причиной протестов в Грузии, отозван из парламента, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на правящую партию.



— Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении, — сказано в совместном заявлении правящей партии и инициатора законопроекта «Грузинская мечта», общественного движения «Сила народа» и парламентского большинства.

Несколько позже власти намерены начать встречи с населением и довести до широкой общественности суть и важность законопроекта.

На днях парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах. США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг нашумевшего законопроекта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны избегать и не допускать действий, ведущих к эскалации напряженности.



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Маргарита Головатенко