Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии прекратил рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния», вызвавших массовые протесты, сообщает «РИА Новости».

Первый законопроект отозвали из парламента, а по второму на втором чтении большинство депутатов проголосовали против. За законопроект проголосовал 1 депутат парламента, против — 35, воздержались — 58.



На днях парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах.

В итоге законопроект об иноагентах был отозван из парламента. Несмотря на это, грузинская оппозиция намерена продолжить протесты.

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Маргарита Головатенко