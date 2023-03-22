Казанские педагоги стали финалистами регионального конкурса «Учитель года России»

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Педагоги из Казани вышли в финал первого тура регионального этапа конкурса «Учитель года России». Всего финалистами стали 15 человек, четыре из них — учителя из столицы Татарстана, сообщили в мэрии города.



В списке финалистов — учитель русского языка и литературы полилингвального комплекса «Адымнар» Екатерина Лисина, которая ранее стала абсолютным победителем городского этапа. Также в финал вышли учитель английского языка в гимназии №93 Советского района Казани Юлия Бирюкова, учитель химии IT-лицея КФУ Екатерина Массарова и учитель географии в гимназии №155 с татарским языком обучения Ново-Савиновского района Гульназ Ханнанова.

Кроме казанских учителей финалистами стали педагоги из Набережных Челнов, Азнакаево, Верхнеуслонского, Елабужского, Нижнекамского, Мамадышского и других районов Татарстана.

По итогам второго тура будут определены пять финалистов. Их имена станут известны 23 марта. Финальным испытанием станет встреча с министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным — с ним участники обсудят актуальные задачи современного образования. Абсолютного победителя регионального этапа конкурса «Учитель года России» объявят 24 марта.

В десятку лучших татарстанских учителей в номинации «Педагогический дебют» вошли и казанские педагоги: учитель русского языка и литературы в многопрофильном лицее №11 Советского района Мария Волчкова и учитель биологии и химии в гимназии №21 Приволжского района Карина Абаза.

В прошлом году в городском конкурсе «Учитель года 2022» победил учитель обществознания лицея-интерната №2 Ильсур Зиганшин. На федеральном этапе он вошел в число лауреатов. За 12 лет Ильсур Зиганшин подготовил больше 120 призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию. Подробнее об учителе — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко