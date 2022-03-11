В Казани учитель обществознания лицея-интерната №2 победил в конкурсе «Учитель года 2022»

В Казани учитель обществознания лицея-интерната №2 Ильсур Зиганшин победил в городском конкурсе «Учитель года 2022». Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов города.

Конкурс проходил по восьми номинациям: «Учитель-предметник», «Педагогический дебют», «Учитель ОБЖ», «Педагог-психолог», «Учитель татарского языка и литературы», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека».

Напомним, за 12 лет Ильсур Зиганшин подготовил больше 120 призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию. Подробнее об учителе — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина