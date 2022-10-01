Казанский учитель стал лауреатом конкурса «Учитель года России — 2022»

Учитель истории и обществознания лицея-интерната №2 в Казани Ильсур Зиганшин, представляющий Татарстан и его столицу на конкурсе «Учитель года», вошел в список лауреатов. Об этом сообщается в Telegram-канале управления образования города.



Конкурс проходит в Тюмени. Затем определятся пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. На финальном испытании «Педагогический совет» они обсудят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022», обладателя главного приза — «Большого хрустального пеликана», будет объявлено 5 октября.

11 марта Зиганшин победил в городском конкурсе «Учитель года — 2022». За 12 лет Ильсур Зиганшин подготовил больше 120 призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию. Подробнее о педагоге — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина