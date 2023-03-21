Российские военнослужащие будут получать зарплату только через определенные банки

Госдума приняла в первом чтении законопроект о допуске к перечислению денежного довольствия военнослужащим только определенных банков. Информация опубликована на сайте Думы.

Перечислять зарплату и иные выплаты личному составу будут полевые учреждения Банка России и кредитные организации, которые определит правительство РФ. К полевым учреждениям ЦБ относятся воинские учреждения, которые в своей деятельности руководствуются воинскими уставами.

По действующему законодательству, зарплату военнослужащим выплачивают 77 кредитных организаций. Как считают депутаты, такое количество банков, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к ВС РФ, а также места дислокации воинских частей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Согласно законопроекту перечисление денежного довольствия, заработной платы и иных выплат личному составу будет осуществляться на основании соглашений, заключаемых между Минобороны России и Банком России или кредитными организациями, определенными правительством Российской Федерации, на безвозмездной основе, — уточняется в документе.

Специальная военная операция продолжается больше года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. Подробности можно прочитать в сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов