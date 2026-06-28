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Россияне сняли в мае с депозитов рекордные с начала 2026 года 280 млрд рублей

19:43, 28.06.2026

При этом спрос на наличные продолжает сохраняться

Россияне сняли в мае с депозитов рекордные с начала 2026 года 280 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

В мае россияне сняли со срочных депозитов рекордные 280,5 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на отчетность банков. Это стало наибольшим оттоком средств физических лиц с депозитов с начала года.

По данным Банка России, общий объем средств физических лиц в банках сократился на 550 млрд рублей за май. При этом спрос на наличные продолжает сохраняться: объем наличных денег в обращении увеличился на 400 млрд рублей за месяц.

Ранее сообщалось, что российские банки столкнулись с нехваткой свободных 2 трлн рублей из-за увеличения оборота наличных.

Никита Егоров

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