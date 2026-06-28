С 1 июля в России изменят порядок формирования кредитной истории

При проверке учтут сведения о предыдущих кредиторах

Фото: Максим Платонов

С 1 июля в России изменится порядок формирования кредитных историй. Об этом сообщил директор по риск-менеджменту, методологии и анализу данных Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он сообщил, что теперь в кредитные истории будут включать сведения о предыдущих кредиторах. До этого, при переуступке прав требования, в кредитной истории фиксировались только данные о том, кому был передан кредит. А если новый кредитор сообщал информацию о кредите в другой бюро кредитных историй (БКИ), связь с предыдущим заимодателем терялась, что усложняло отслеживание полной истории кредита.

Теперь эта проблема решается: при продаже кредита, секьюритизации или передаче прав кредиторы будут указывать в кредитной истории, кто был предыдущим кредитором, то есть кто уступил или продал право требования.

Кроме того, по словам Филиппова, в будущих данных кредиторы также будут указывать точное время возникновения и погашения событий. Это позволит точнее отслеживать последовательность событий, например, когда в один день у заемщика возникала просрочка и сразу же производилось погашение, что важно для оценки ситуации в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2026 года татарстанцы взяли кредитов на 165,49 млрд рублей.

Никита Егоров