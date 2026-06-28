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Путин заявил, что экономику России выведут на новый технологический уровень

16:12, 28.06.2026

Он также заверил в выполнении всех социальных обязательств государства

Путин заявил, что экономику России выведут на новый технологический уровень
Фото: Динар Фатыхов

Экономика России будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

— Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России, — сказал лидер страны.

Он также заверил в выполнении всех социальных обязательств государства.

Ранее Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на российскую нефть.

Никита Егоров

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