Путин заявил, что экономику России выведут на новый технологический уровень

Он также заверил в выполнении всех социальных обязательств государства

Фото: Динар Фатыхов

Экономика России будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

— Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России, — сказал лидер страны.

Он также заверил в выполнении всех социальных обязательств государства.

Ранее Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на российскую нефть.

Никита Егоров