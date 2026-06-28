В Татарстане за неделю сильнее всего подорожали лук, морковь и свекла

Также в республике стали дороже молоко и сахарный песок

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю сильнее всего подорожали лук (+13,5%, до 54,58 рубля за 1 кг), морковь (+9,3%, до 54,35 рубля за кг) и свекла (+5,6%, до 46,23 рубля за 1 килограмм), следует из данных Татарстанстата.

Также в республике стали дороже молоко (+1,2%, до 90,77 рубля за 1 кг), овощные консервы для детского питания (+2,23%, до 721,76 рубля за 1 кг), сахарный песок (+1,52%, до 71,19 рубля за 1 кг).

Кроме того, в регионе повысились цены на помидоры (+2,24%, до 184,3 рубля за 1 кг), яблоки (+1,12%, до 127,5 рубля) и бананы (+1%, до 140,58 рубля).

Ранее сообщалось, что инфляция в Татарстане оказалась выше, чем в целом по России.

Никита Егоров