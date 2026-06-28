Соцфонд с 1 июля начнет автоматический расчет ряда выплат

Нововведение исключит необходимость запросов сведений у работодателей

Фото: Динар Фатыхов

С 1 июля 2026 года Социальный фонд России (СФР) начнет автоматический расчет ряда выплат, используя данные из индивидуального лицевого счета граждан, что исключит необходимость запросов сведений у работодателей. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, чьи слова приводит РИА «Новости».

Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам, ежемесячных пособиях на уход за ребенком до 1,5 лет, а также о единовременном пособии при рождении ребенка.

— Процесс станет еще более автоматизированным и опираться на данные, которые уже есть в лицевом счете застрахованного. Повторный запрос информации, ранее зафиксированной в системе СФР, не потребуется, — отметил Балынин.

Он уточнил, что ранее выплаты рассчитывались на основе документов и сведений, запрашиваемых у работодателей после наступления страхового случая — например, при уходе на больничный. Теперь же, по его словам, фонд будет использовать уже накопленные данные, а в случае их недостаточности обратится к работодателю.

Эксперт добавил, что эта мера продолжает масштабную реформу системы социального обеспечения, начатую в 2022 году, которая направлена на упрощение подачи и получения социальной помощи за счет активного использования имеющихся в системе данных.

Никита Егоров