В Кремле начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле, встреча проходит в узком составе в закрытом режиме.
В переговорах от российской стороны участвуют заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента РФ Максим Орешкин и Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Накануне Путин и Си Цзиньпин общались на протяжении 4,5 часа. Позднее во вторник их общение продолжится с участием делегаций двух стран. Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным рабочим визитом. Основные тезисы их встречи — в материале «Реального времени». О том, что еще обсудили лидеры двух сверхдержав, каковы перспективы их сотрудничества, говорили сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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