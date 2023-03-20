Переговоры между президентом России и председателем КНР длились чуть меньше 5 часов

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершилась. Она длилась 4,5 часа, сообщает «РИА Новости».

Сегодня главы государств провели неформальные переговоры, где обсудили ряд важных вопросов, касающихся как отношений между двумя странами, так и их влияния на всю мировую арену. Во вторник визит китайского лидера продолжится.

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным рабочим визитом. Основные тезисы их встречи — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов