WSJ: в США около 200 банков могут повторить судьбу обанкротившегося Silicon Valley Bank

Почти 200 американских кредитных организаций подвержены рискам на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB), пишет Wall Street Journal.



— В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам, — пишет издание.

В опубликованном в Social Science Research Network исследовании, экономисты посчитали потери банков во время кампании ФРС по повышению ставки и изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков. По их оценкам, в 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, так как у банка будет недостаточно активов.

На этой неделе президент США выступил с обращением к нации после банкротства двух региональных американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. Джо Байден заверил, что граждане не понесут потерь, и попытался убедить их, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. После его выступления американские фондовые индексы начали торги снижением.

В понедельник группа акционеров обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) подала в суд иск о мошенничестве в отношении материнской компании и высокопоставленных представителей менеджмента организации. Министерство юстиции США начало расследование обстоятельств банкротства Silicon Valley Bank.

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США со стабильного до негативного.



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Маргарита Головатенко