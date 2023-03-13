Reuters: акционеры Silicon Valley Bank подали в суд на руководство банка иск о мошенничестве

Группа акционеров обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) подала в суд иск о мошенничестве в отношении материнской компании и высокопоставленных представителей менеджмента организации, сообщает Reuters.



Согласно сообщению, иск направили в качестве ответчиков указаны SVB Financial Group — юрлицо, контролирующее SVB через участие в его акционерном капитале, а еще главный исполнительный директор банка Грег Бекер и финансовый директор Дэниэл Бек.

Представителей менеджмента обвинили в сокрытии реального влияния повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США на состояние баланса банка, а также факта, что финансовая организация «особенно подвержена» риску бегства капитала.

Сегодня президент США выступил с обращением к нации после банкротства двух региональных американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. Джо Байден заверил, что граждане не понесут потерь, и попытался убедить их, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. После его выступления американские фондовые индексы начали торги снижением.

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Маргарита Головатенко