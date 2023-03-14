WP: Минюст США начал расследование обстоятельств краха Silicon Valley Bank

Министерство юстиции США начало расследование обстоятельств банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщает The Washington Post.



Как указал источник издания, расследование действий высшего руководства банка «находится на ранней стадии».

Накануне президент США выступил с обращением к нации после банкротства двух региональных американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. Джо Байден заверил, что граждане не понесут потерь, и попытался убедить их, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. После его выступления американские фондовые индексы начали торги снижением.

В понедельник группа акционеров обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) подала в суд иск о мошенничестве в отношении материнской компании и высокопоставленных представителей менеджмента организации.

Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США со стабильного до негативного.



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Маргарита Головатенко