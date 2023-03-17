Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Сформировавшиеся пары выглядят так:

«Реал Мадрид» (Испания) — «Челси» (Англия)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Интер» (Италия) — «Бенфика» (Португалия)

«Наполи» (Италия) — «Милан» (Италия)

В полуфинале турнира победитель матча «Реал» — «Челси» встретится с лучшей командой в паре «Манчестер Сити» — «Бавария». Во втором полуфинале «Милан» в случае победы над «Наполи» может сразиться с «Интером», если обыграет «Бенфику».

Фото: pixnio.com

Напомним, пары 1/8 финала были сформированы в ноябре прошлого года. Стоит отметить, что на том этапе команды из одной страны не могли встретиться, как и клубы, игравшие друг с другом на групповом этапе.

В декабре 2021 года УЕФА проводил повторную жеребьевку матчей плей-офф финала Лиги чемпионов. Результаты первой были аннулированы.

Во время процедуры бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Андрей Аршавин, определяя соперника испанского «Вильярреала», вытащил шарик с «Манчестер Юнайтед». Однако команды не могли встретиться друг с другом в 1/8 финала, так как выступали в одной группе. Шар с «Манчестер Юнайтед» не поместили в корзину с возможными соперниками «Атлетико». После жеребьевки мадридский клуб подал протест на ее итоги, в результате ее провели вновь.

В октябре 2022 года генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что УЕФА выплатил российской стороне компенсацию за организацию турнира.



Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург. Однако УЕФА в связи с обострением ситуации на Украине отобрал у Северной столицы право на проведение матча и предоставил его стадиону «Стад де Франс» в пригороде Парижа.

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Максим Кокунин