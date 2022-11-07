Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

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В швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Сформировавшиеся пары выглядят так:

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Бенфика» (Португалия)

«Ливерпуль» (Англия) — «Реал Мадрид» (Испания)

«Милан» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Айнтрахт Франкфурт» (Германия) — «Наполи» (Италия)

«Боруссия» (Гемания) — «Челси» (Англия)

«Интернационале» (Италия) — «Порту» (Португалия)

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия)

На стадии 1/8 финала не могут встретиться команды из одной страны. Также были разведены клубы, игравшие друг с другом на групповом этапе.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Первые матчи пройдут 14—15 и 21—22 февраля, а ответные — 7—8 и 14—15 марта.

Фото: twitter.com

Напомним, в декабре прошлого года УЕФА проводил повторную жеребьевку матчей плей-офф финала Лиги чемпионов. Результаты первой были аннулированы.

Во время процедуры бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Андрей Аршавин, определяя соперника испанского «Вильярреала», вытащил шарик с «Манчестер Юнайтед». Однако команды не могли встретиться друг с другом в 1/8 финала, так как выступали в одной группе. Шар с «Манчестер Юнайтед» не поместили в корзину с возможными соперниками «Атлетико». После жеребьевки мадридский клуб подал протест на ее итоги, в результате ее провели вновь.

В октябре этого года генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что УЕФА выплатил российской стороне компенсацию за организацию турнира.



Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург. Однако УЕФА в связи с обострением ситуации на Украине отобрал у Северной столицы право на проведение матча и предоставил его стадиону «Стад де Франс» в пригороде Парижа.

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Максим Кокунин